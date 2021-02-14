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( MALATYA ) Vali Baruş: "10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur" MALATYA



- Malatya Valisi Aydın Baruş, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde sivil vatandaşın şehit edilmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulundu



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