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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Vali Baruş: '10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur'

Vali Baruş: '10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur'

Baruş'un açıklamaları

Şehit Bombalı Saldırı Terör Örgütü Saldırı Provokasyon 

-detaylar

( MALATYA ) Vali Baruş: "10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur" MALATYA

- Malatya Valisi Aydın Baruş, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Gara bölgesinde sivil vatandaşın şehit edilmesi olayına ilişkin açıklamalarda bulundu
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