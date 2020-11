Vakaların hızla arttığı Kocaeli’de Vali Yavuz’dan uyarı: “Vaka sayılarında bir artış var, aldığımız tüm tedbirlere rağmen”

-- Vali Sedddar Yavuz'un açıklamaları

-- Detaylar

-Görüntüler: Kocaeil Vali Pandemi Açıklama kodu ile tünele geçildi



( KOCAELİ )- “Vicdanlara sesleniyoruz. Hukuk bir yere kadar. Herkes vicdanının bekçisi olsun, vicdanı bekçi haline getirsin”- “Herkes vicdanının bekçisi olsun, vicdanı bekçi haline getirsin” KOCAELİ



- Kocaeli’de vaka sayılarının alınan tüm tedbirlere rağmen arttığını dile getiren Vali Seddar Yavuz, “Vicdanlara sesleniyoruz. Hukuk bir yere kadar. Herkes vicdanının bekçisi olsun, vicdanı bekçi haline getirsin” dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, alınan tüm tedbirlere rağmen ildeki korona virüs sayılarının hızla arttığını söyleyerek vatandaşları uyardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 11 milyon fidanın dikileceği etkinlik kapsamında Kocaeli’de 15 bin fidan toprakla buluştu. Etkinliğe Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik sonrası ile artan korona virüs vakaları konusunda açıklama yapan Vali Seddar Yavuz, “Vaka sayılarında bir artış var, aldığımız tüm tedbirlere rağmen "En fazla pozitif vaka 20-40 yaş grubunda oluyor" Vaka artışları konusunda vatandaşların daha duyarlı bir şekilde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Pandemiyle ilgili birçok kural, tedbir alıp uyguluyoruz. Ancak vaka sayılarında bir artış var, aldığımız tüm tedbirlere rağmen. Bugünden itibaren halkımızın yoğun olarak gezdiği alanlarda sigara içme yasağını başlatmış bulunuyoruz. O yüzden özellikle buradan büyüklerimize sesleniyoruz, özellikle kendilerini korumalarını istirham ediyoruz. Neden 65 yaş ve üstü diyoruz çünkü en fazla ölümler 65 yaş ve üzerinde gerçekleşiyor. Ama 20-40 yaş grubu kendine güvenerek daha az maske takma eğilimine gidebiliyor. Dolayısıyla en fazla pozitif vaka 20-40 yaş grubunda oluyor. Dolayısıyla 20-40 yaş grubunun da bu sorumluluk idraki içerisinde daha fazla hareket ederek maske kullanmaya özen itina, özen göstermelerini istirham ediyorum” dedi.

“Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz” Kocaeli’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Vali Yavuz, “Sizlere güveniyoruz. Bizlere yardımcı olun gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımızın ciddi şekilde yorulduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece sağlık çalışanlarımız değil sahadaki polisimizden, zabıtamıza, jandarmamıza daha doğrusu kamudaki her insanın çok yoğun bir tempoda çalıştığını ve her gün pozitif vakaların evlerde tek tek kontrol edildiğini polis ve diğer görevliler tarafından kontrol edildiğini bilmenizi istiyorum. O yüzden tekraren söylüyorum pozitif vakaların kesinlikle sokakta dolaşmamalarını, evde izole olmalarını yakaladığımızda zaten işlem yaptığımızı, yurtlara yerleştirdiğimizi, idari para cezası uyguladığımızı hepiniz biliyorsunuz” diye konuştu.

“Herkes vicdanının bekçisi olsun, vicdanı bekçi haline getirsin” Yasal yaptırımlardan daha çok vatandaşların vicdani olarak alınan tedbirlere uyması konusunda uyarılarını sürdüren Yavuz, “Biz her zaman vicdanlara sesleniyoruz. Hukuk bir yere kadar. Herkes vicdanının bekçisi olsun, vicdanı bekçi haline getirsin. Herhangi bir kişinin ölümüne, hastanede yoğun bakıma düşmesine vesile olmasın. Bu çok büyük bir vebal ve mesuliyettir. O yüzden biz tekraren söylüyoruz lütfen bir kez daha Kocaelili kardeşlerimizden maske, mesafe ve hijyene riayet etmelerini, özellikle tarafımızdan açıklanan tedbir ve kurallara riayet etmelerini istirham ediyoruz” şeklinde konuştu.

(GY-



loading...