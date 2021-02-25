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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vaka sayılarının arttığı kentte vatandaş yine ‘vatandaşı’ suçladı

Vaka sayılarının arttığı kentte vatandaş yine ‘vatandaşı’ suçladı

Sokaktan gene görüntüler

Polis Hastane Jandarma Sayılar Karahisar 

-Vatandaş röportaj

( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayısı 230’lara yükseldi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da korona virüs vaka sayıları geçtiğimiz haftaya göre yükselişe geçti. Kentte geçen hafta 154 olan vaka sayısı bu hafta açıklanan verilere göre 230’lara yaklaştı. Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da korona virüs (Covit-19) vakaları artışa geçti. Geçtiğimiz hafta kentte yüz binde 20.32 olarak açıklanan vaka sayıları bu hafta yükselişe geçerek yüz binde 31,62 olarak açıklandı. Buna göre kentteki vaka sayısı yaklaşık 230 oldu. Bu vakalardan 50’ye yakının ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Vatandaşlar vaka sayılarının artmasına sebep olarak ise önlemlere yeteri kadar uyulmadığını gösteriyor. Bir çok vatandaş özellikle bazı kişileri korona virüse dikkate almadıklarını ve maske, sosyal mesafe gibi kurallara uymadıklarını öne sürerek toplum daha fazla duyarlı olmalarını istedi. Öte yandan, vaka sayılarının artması üzerine kentte polis ve jandarma ile il salgın denetim ekipleri denetimleri artırmaya başladı.

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