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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası: 'Ayın 23'ünde Muğla Milletvekili Süleyman Girgin aradı. Taziye dileklerinde bulundu, daha sonra 'Davadan vazgeç' dedi'

Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası: 'Ayın 23'ünde Muğla Milletvekili Süleyman Girgin aradı. Taziye dileklerinde bulundu, daha sonra 'Davadan vazgeç' dedi'

Babanın açıklamaları

( İSTANBUL ) Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in babası: "Ayın 23'ünde Muğla Milletvekili Süleyman Girgin aradı. Taziye dileklerinde bulundu, daha sonra "Davadan vazgeç" dedi" İSTANBUL

Basın Mensupları 


- Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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