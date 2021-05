Üzerine gelen araçtan kaçamadı... O anlar kamerada

-Cadde üzerinde seyir halinde olan siyah renkli hafif ticari araçtan görüntü

- Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasını tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Akdeniz ilçesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Hasan C. yönetimindeki 33 AGV 844 plakalı panelvan, ara yoldan çıkarak cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen iki araç, park halinde duran başka bir otomobile çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, araçların içinde bulunanlara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazada yaralanan Hasan C. ambulansla hastaneye kaldırılırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaçmak istedi ama kaçamadı Öte yandan kazı anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre cadde üzerinde seyir halinde olan siyah renkli hafif ticari araç sürücüsü, sol tarafından beyaz renkli bir panelvanın üzerine doğru hızla geldiğini fark ediyor. Bunun üzerine sağa doğru manevra yaparak kaçmak isteyen sürücü bu hamlesinde başarılı olamayınca, Hasan C. yönetimdeki panelvan hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen 2 araç, park halinde duran bir otomobile çarparak durabiliyor. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ise araçlarda bulunan insanlara yardım etmek için koşuyor.