Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Üzerine gelen araçtan kaçamadı... O anlar kamerada

Üzerine gelen araçtan kaçamadı... O anlar kamerada

Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Cadde üzerinde seyir halinde olan siyah renkli hafif ticari araçtan görüntü
-Aracın kaçmaya çalışması
-Beyaz renkli panelvanın çarpması
-Bir süre sürüklenmesi
-Duran arabaya çarparak durmaları
-Vatandaşların koşması

( MERSİN )- Mersin'de ara yoldan çıkan panelvan caddede seyir halindeki hafif ticari araca çarptı- Panelvan sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasını tarafından görüntülendi MERSİN

- Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasını tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Akdeniz ilçesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Hasan C. yönetimindeki 33 AGV 844 plakalı panelvan, ara yoldan çıkarak cadde üzerinde seyir halindeki hafif ticari araca hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen iki araç, park halinde duran başka bir otomobile çarparak durdu. İhbar üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, araçların içinde bulunanlara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazada yaralanan Hasan C. ambulansla hastaneye kaldırılırken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaçmak istedi ama kaçamadı Öte yandan kazı anı bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre cadde üzerinde seyir halinde olan siyah renkli hafif ticari araç sürücüsü, sol tarafından beyaz renkli bir panelvanın üzerine doğru hızla geldiğini fark ediyor. Bunun üzerine sağa doğru manevra yaparak kaçmak isteyen sürücü bu hamlesinde başarılı olamayınca, Hasan C. yönetimdeki panelvan hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen 2 araç, park halinde duran bir otomobile çarparak durabiliyor. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ise araçlarda bulunan insanlara yardım etmek için koşuyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement