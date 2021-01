-gencin ambulansta konuşması

( ANTALYA -ÖZEL) Uyuşturucu bağımlısı oğlunu sokakta baygın bulan annenin feryadı: "Ben ölmek istemiyorum, oğlumun da ölmesini istemiyorum" “Kendisine de zarar veriyor. Oğlumu bu illetten kurtarın”- “Ne yazık ki oğlum kendi istemediği için devlet tedavi edemiyor"- Uyuşturucu bağımlısı genç, iki küçük çocuğu araçtayken baygın halde bulundu ANTALYA



- Antalya'da 112 ekiplerince ırmak kenarında baygın vaziyette bulunan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin kullandığı araç içerisinde bulunan ve çocukları olduğu bildirilen ve 3-4 yaşlarında olan 2 küçük çocuk, babaannelerine teslim edildi. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten ve olay yerinde gözyaşlarına boğulan anne F.K. oğlunu uyuşturucudan kurtarabilmek için her yolu denediğini söyledi.



Oğlunun acilen tedavi görmesi gerektiğini belirten F.K. “Ne yazık ki oğlum kendi istemediği için devlet tedavi edemiyor. Kendisine de zarar veriyor. Oğlumu bu illetten kurtarın” dedi.

Baygın halde bulunduOlay Manavgat ilçesinde yaşandı. Salkımevler Mahallesi ırmak kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, 112’yi arayarak 3524 sokaktaki çeşmenin başında bir gencin yerde baygın vaziyette yattığını bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi çeşmenin başında bir gencin yerde baygın vaziyette yattığını, araç içerisinde de 2 küçük çocuğun olduğunu belirledi. Ekipler, adının M.E. olduğu belirlenen genci ambulansa alarak müdahalede bulunurken, güvenlik güçlerini konuyla ilgili olarak bilgilendirdi. Genç, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürülürken, polis ekipleri, araçta bulunan çocukları ve aracı, olay yerine gelen M.E.’nin annesi F.K.’ya teslim etti. Ambulansla hastaneye götürülen M.E., kendisinin tansiyon hastası olduğunu, çocuklarını gezdirmek için geldiği çeşmenin başında fenalaştığını söyledi.



Anne : "Oğlumu bu illetten kurtarın"Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten anne F.K. Oğlunun daha 4 gün önce evde uyuşturucu kullandığı için fenalaştığını ve polis tarafından hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Oğlunun 4 gündür hastanede tedavi gördüğünü ve bugün kiraladığı araçla gelip çocukları parka götürmek istediğini söylediğini anlatan acılı anne F.K., "Biraz sonra da bu haberi aldım. Ben artık ne yapacağımı bilemiyorum. Artık, karakola vardığımda herkes beni tanıyor. Kendisi istemediği için tedavi edilemiyor. Benim oğlum akli dengesi yerinde olan bir kişi değil. Ben her yola başvurmama rağmen ne yazık ki oğlumun tedaviye alınmasını sağlayamadım. Oğlumun bu illetten kurtulması için ölmesi ya da başka birisini mi öldürmesi gerekiyor. Benim ve 2 küçük yavrusunun hayatı her an tehlikede” dedi.





