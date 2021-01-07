Uygulama noktasında durdurulan araçta 31 kilo toz esrar ele geçirildi

-Genel detaylar

-Uyuşturucunun bulunması

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( OSMANİYE )- Narkotik köpeği Pars’ın arama yaptığı araçta uyuşturucu çıktı OSMANİYE



- Osmaniye’de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçirilirken yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Kadirli turnikelerinde uygulama yaptığı sırada 79 AAC 363 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu. Sürücü M.M. ile yanında bulanan M.B. isimli şahısların davranışlarından şüphelenen ekipler aracı Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine çekti. Burada hassas burunlu narkotik köpeği Pars tarafından aranan aracın torpido ve arka koltuk kısmında zulalanış halde 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.Şüpheli M.M. ile M.B. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.



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