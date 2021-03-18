ÜSKÜP - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni
: - Programdan detaylar - Hasan Mehmet Sekizkök'ün açıklaması - Açıklama detayları - Program detaylarıÜSKÜP (AA) - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Kuzey Makedonya'da anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinde düzenlenen törene büyükelçi Hasan Mehmet Sekizkök, Kuzey Makedonya'da görev yapan Türk askerleri katıldı.
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