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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
UŞAK - Ters yönde ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı otomobil tıra çarptı

UŞAK - Ters yönde ilerleyen alkollü sürücünün kullandığı otomobil tıra çarptı

- Kaza yeri - Kazaya karışan otomobil ve çarptığı tırın görüntüleri - Aracın kaza yerinden kaldırılmasıUŞAK (AA) - Uşak 'ta ters yönde seyrederken tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında ters yönde ilerleyen Arif Deniz K. idaresindeki 16 BCU 17 plakalı otomobil, Uşak 'tan İzmir istikametine giden Bilal E. yönetimindeki 47 PJ 641 plakalı tıra çarptı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Arif Deniz K, sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yapılan kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve 200 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Polis Bild Sağlık Ekipleri Trol 

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