Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Vali kocabıyıkın kutlama alanına gelmesinden detay

Saygı Duruşu Cumhurbaşkanı Öğrenciler Halk Oyunları Bağımsızlık 

-saygı duruşu ve istiklal marşı
-cumhurbaşkanının kutlama mesajı
-vali kocabıyık açıklama
-öğrencilerin şiir okuması
-halk oyunu oynanılması
-vali kocabıyıkın vatandaşların bayramını kutlama detayı

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Vali Funda Kocabıyık’ın valilik binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyetin 97.yıl dönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Uşak’ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kutlandı. Düzenlenen kutlamaya Vali Funda Kocabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özkan Yalım, Ak Parti Milletvekili Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, sivil toplum örgütleri temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan kutlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Cumhuriyeti kuran, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ecdadımız, Türk milleti üzerindeki gücün tek kaynağının ve tek sahibinin yine Türk milleti olduğunu ilan ettiğini ifade eden Vali Funda Kocabıyık, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Millî Mücadele ile genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle yekvücut olan Türk milleti; vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için tüm imkânsızlıklara rağmen destansı bir mücadele verdi. Kurtuluş Savaşı, millî birlik ve beraberliğimize kast edenlere karşı sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla yürütülen en şanlı zaferimiz olarak tarihe geçti. Benzeri görülmemiş kahramanlıklarla kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ardından 29 Ekim 1923’te Türk milleti, Cumhuriyeti ilan ederek tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını kanıtladı” dedi.
Etkinlikler, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunlarının oynatılmasıyla son buldu. Vali Kocabıyık, kutlamanın ardından vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı