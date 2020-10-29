Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

-saygı duruşu ve istiklal marşı

-cumhurbaşkanının kutlama mesajı

-vali kocabıyık açıklama

-öğrencilerin şiir okuması

-halk oyunu oynanılması

-vali kocabıyıkın vatandaşların bayramını kutlama detayı



( UŞAK ) UŞAK



- Uşak’ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Vali Funda Kocabıyık’ın valilik binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyetin 97.yıl dönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Uşak’ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kutlandı. Düzenlenen kutlamaya Vali Funda Kocabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özkan Yalım, Ak Parti Milletvekili Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, sivil toplum örgütleri temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan kutlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu. Cumhuriyeti kuran, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ecdadımız, Türk milleti üzerindeki gücün tek kaynağının ve tek sahibinin yine Türk milleti olduğunu ilan ettiğini ifade eden Vali Funda Kocabıyık, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Millî Mücadele ile genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle yekvücut olan Türk milleti; vatanımızı düşmanlardan kurtarmak için tüm imkânsızlıklara rağmen destansı bir mücadele verdi. Kurtuluş Savaşı, millî birlik ve beraberliğimize kast edenlere karşı sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla yürütülen en şanlı zaferimiz olarak tarihe geçti. Benzeri görülmemiş kahramanlıklarla kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ardından 29 Ekim 1923’te Türk milleti, Cumhuriyeti ilan ederek tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını kanıtladı” dedi.

Etkinlikler, öğrencilerin şiir okuması ve halk oyunlarının oynatılmasıyla son buldu. Vali Kocabıyık, kutlamanın ardından vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.



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