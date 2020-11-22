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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
UŞAK - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

UŞAK - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

- Boş kalan cadde ve sokaklar - Kapalı işyerleriUŞAK - Kovid - 19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Uşak 'ta kısıtlamanın başlamasıyla birlikte şehrin işlek caddelerinin boş kaldığı görüldü.
Kısıtlama başlamadan önce işletmecilerin iş yerlerini kapattığı gözlemlendi.

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