UŞAK - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
- Boş kalan cadde ve sokaklar - Kapalı işyerleriUŞAK - Kovid - 19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Uşak 'ta kısıtlamanın başlamasıyla birlikte şehrin işlek caddelerinin boş kaldığı görüldü. Kısıtlama başlamadan önce işletmecilerin iş yerlerini kapattığı gözlemlendi.
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