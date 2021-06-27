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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
UŞAK - Kademeli normalleşmenin son pazar gününde sakinlik gözlendi

UŞAK - Kademeli normalleşmenin son pazar gününde sakinlik gözlendi

- Orhan Dengiz Bulvarı'ndaki denetlemelerden görüntüler - Durdurulan araçlardaki vatandaşların belgelerinin kontrolüUŞAK - Uşak 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son pazar gününde sakinlik gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında araçlar polis ekiplerince durdurulup, sürücülere izin belgeleri soruldu.

Koronavirüs Koronavirüs Polis Ekipleri Normalleşme Pazar Günü 

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