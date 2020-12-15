UŞAK - Belediye Başkanı Çakın: 'Dün ve bugünkü patlamanın nedenleri konusunda yetkili arkadaşlarımız incelemeleri yapıyorlar'
UŞAK - Belediye Başkanı Çakın: "Dün ve bugünkü patlamanın nedenleri konusunda yetkili arkadaşlarımız incelemeleri yapıyorlar" - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın açıklamasıUŞAK - Uşak ’ta bir evde doğal gaz kaynaklı olduğu öne sürülen patlamada 2 kişi yaralandı. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, olay yerinde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. (1)
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