Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
UŞAK - 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

UŞAK - 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

- Olay yerinden genel detay görüntü - Kaza yapan araçlardan görüntü - Yaralıların ambulansa alınmasından görüntü - Ekiplerin çalışmasından görüntü Uşak 'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandıUŞAK (AA) - Uşak 'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Uşak - Afyonkarahisar kara yolunda seyreden A.Ç. idaresindeki 06 CAF 294 plakalı otomobil, Kaplangı köyü kavşağında karşı şeride geçerek, Hasan Hüseyin Özen'in (45) kullandığı 43 KC 667 plakalı otomobile çarptı.Özen yönetimindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savruldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, sürücü Hasan Hüseyin Özen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.A.Ç. (47), D.Ç. (43), Ö.Y.Ç. (14), U.K.Ç. (8), S.Ç. (16) ile Ü.Ö. (47) ve R.G.Ö. (15) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralılardan Ü.Ö. ile R.G.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis Hastane Jandarma Karahisar 

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement