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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Üniversite öğrencilerini tuzağa düşüren oto hırsızlık çetesi çökertildi

Üniversite öğrencilerini tuzağa düşüren oto hırsızlık çetesi çökertildi

Operasyondan görüntü

Adli Kontrol Çete Lideri Hırsızlık Çetesi Oto Hırsızlık Lüks Otomobil 

-Zanlıların getirilme görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da kullanılamaz halde olan olan otomobillerin bilgilerini, çaldıkları lüks otomobiller ile değiştiren ve araç satışında üniversite öğrencilerini kullanan çete çökertildi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, lüks oto hırsızlığının atması üzerine 6 ay boyunca süren takip sonucunda 8 kişilik çete tespit etti. Çete liderleri M.E.'nin de aralarında bulunduğu M.S.E., A.A., A.İ., M.K., F.F.A., İ.T. ve B.Ö. gözaltına alındı. Sipariş üzerine çalışan çete, ağır hasarlı ve kullanılamayacak düzeyde olan lüks araçları satın alarak, çaldıkları aynı model araçlar ile bilgilerini değiştirdiği ve bu yönteme de 'change' adı verildiği öğrenildi. Çaldıkları araçların motor ve şasi numarasını, kullanılamaz halde olan araçlar ile değiştiren çetenin, bu araçların satışında üniversite öğrencilerini kullandığı tespit edildi. Üniversite öğrencilerinin kalabalık olduğu bölgelerde öğrenciler ile iletişime geçen zanlıların, öğrencilere "1 yıl içerisinde en fazla 3 araç satışı yapabiliyoruz, daha fazla satmamız durumunda vergi ödemek zorundayız. Sizin üzerinizden arabaları satalım, her satış için bin lira veririz" diyerek onları tuzağa düşürdüğü belirlendi. 15 lüks aracın satışını öğreciler üzerinnden yaparak, 2,5 milyonluk kazanç elde eden çete üyelerinin banka hesaplarına bloke konuldu. Adliyeye çıkarılan ve aralarında çete lideri olduğu öğrenilen M.E., ve M.S.E., A.İ. F.F.A. tutuklanırken A.A., M.K., İ.T. ile B.Ö. adli kontrol ile serbest kaldı.(Mİ-BC -
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