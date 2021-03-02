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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Ümraniye'de kontrollü açılan kafe ve restoranlara denetim

- Ümraniye'de kontrollü açılan kafe ve restoranlara denetim

görüntü montaj tünelde

Toplantı Allah Şili Zabıta Kabine Toplantısı 

-Zabıta denetimi
-İş yerine sahiplerine bilgi vermesi
-İş yeri sahipleri ile röportaj
-Müşteri ile röportaj
-Çikolata ikram
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye'de kısıtlama sonrası kontrollü açılan kafe ve restoranlara denetim yapıldı. Dün yapılan kabine toplantısında alınan kararla Ümraniye Belediyesi Zabıtası Ekipleri tarafından Alemdağ Caddesi'ndeki esnaflarına denetim yapıldı. Kafe ve restoranların açılmasıyla birlikte zabıta ekipleri tarafından iş yerleri denetlendi. Alınan kararla yüzde 50 oturma planı ve sosyal mesafe hakkında bilgiler verildi.
Ekipler, esnafa Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın selamını ileterek çikolata ikram ettiler. "200 kişilikti 100 kişiye düşürdük" İş yeri sahibi Mehmet Yılmaz, "200 kişilikti 100 kişiye düşürdük şuanda. Yani geceden hazırlıklarımızı tamamladık. 200 kişilikti masalarımızı taşıdık depoya 100 kişiye indirdik. Açtık müşterilerimizi de zaten mesafeli oturtuyoruz" ifadelerini kullandı. "Mutluyuz, inşallah dikkat edelim" Müşteri olarak gelen Özlem Kılıç, "Mutluyuz, inşallah dikkat edelim. Yayılmasın tekrardan herkesin artık buna ihtiyacı var bunaldık evlerde. Güzel. Yani dikkat ettikten sonra bir problem olmaz." dedi.
(YEİ-
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