Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Ulu Cami'ye balyozla saldırmıştı ifadesi şaşırttı: 'Hazreti Yakup'un oğluyum emir geldiği için yaptım'

Ulu Cami'ye balyozla saldırmıştı ifadesi şaşırttı: 'Hazreti Yakup'un oğluyum emir geldiği için yaptım'

arşiv görüntüler

( BURSA ) Ulu Cami'ye balyozla saldırmıştı ifadesi şaşırttı: "Hazreti Yakup'un oğluyum emir geldiği için yaptım"- Ulu Camiye balyozla saldırmıştı, hastaneye yatırıldı BURSA

Polis Hastane Köpek Saldırı 


- Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alıp haç işaretine benzediği gerekçesiyle 622 yıllık Ulu Caminin pencere demirlerini kırmaya çalışırken gözaltına alınan Tamer Ö. akıl sağlığının yerinde olmaması sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırıldı. Tamer Ö.'nün polise verdiği ifadesinde Hazreti Yakup'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım" dediği öğrenildi. Bursa'da, tarihi Ulu Camii'ne balyozla saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Tamer Ö.'nün, (41) emniyette verdiği ifadede, "Ben, Hz. Yakup'un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım. Penceredeki demirler, haç işaretine benziyor. Bana onları yok etmem söylendi. Ben de evden aldığım balyozla kırmaya çalıştım. Bana gelen emirleri kedi ve köpeklere de anlatıyorum. Pişman değilim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö., çıkarıldığı mahkemece verilen kararla Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ne yatırılırken, tedavisine başlandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement