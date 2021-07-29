- Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında İstanbul'da, 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

( İSTANBUL ) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul'da, 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi oy birliğiyle kabul edildi- Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbul'da servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 15 zam teklifi oy çokluğu ile kabul edildi
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