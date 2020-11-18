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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Uganda'da cumhurbaşkanı adayının tutuklanması sokakları karıştırdı - Başkent Kampala'da göstericilere ateş açıldı: 3 ölü, 34 yaralı

- Uganda'da cumhurbaşkanı adayının tutuklanması sokakları karıştırdı - Başkent Kampala'da göstericilere ateş açıldı: 3 ölü, 34 yaralı

gösteriler detay

( KAMPALA ) - Uganda'da cumhurbaşkanı adayının tutuklanması sokakları karıştırdı- Başkent Kampala'da göstericilere ateş açıldı: 3 ölü, 34 yaralı KAMPALA

Çatışma Cumhurbaşkanı Göz Yaşartıcı Gaz Cumhurbaşkanı Adayı Şarkıcı 


- Uganda'da 2021'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan muhalif Bobi Wine'ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda göstericilere ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Uganda'da 14 Ocak 2021'de yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan şarkıcı ve muhalif politikacı Bobi Wine'ın tutuklaması protestoların fitilini ateşledi. Gerçek adı Robert Kyagulanyi olan Wine'ın destekçileri başkent Kampala ve diğer kentlerde yolları kapatarak lastik yaktı. Polis, yollara barikatlar kuran ve Wine'ın serbest bırakılmasını talep eden protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve mermi kullandı. Göstericilere ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı. Polis Sözcüsü Fred Enanga, Wine'ın cumhurbaşkanı adaylarının 200'den az kişiye hitap etmesini içeren Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.
Enanga, "Şehirdeki şiddetli çatışmalar sonucunda 3 kişinin hayatını kaybetmesi talihsiz bir durum. Ölüm nedeni, otopsi yapıldıktan sonra ortaya çıkacak" diyerek gösterilerde çok sayıda kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Enanga, "Şiddetli göstericilere karşı koyarken halktan sakin kalmalarını talep ediyoruz. Tüm seçmenleri, adayları desteklemenin demokratik hakları olduğunu bilmeye çağırıyoruz. Bu nedenle, bu hedefe ulaşmak için bu tür şiddetli çatışmalardan kaçınmalıdırlar" şeklinde konuşarak şiddet olaylarına son verilmesi çağrısında bulundu. Uganda Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz hafta Covid-19 kısıtlamalarını hafifleterek 200'den az katılımcı ile kitlesel toplantıların, siyasi mitinglerin ve toplantıların iki metrelik sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla yapılmasına izin vermişti. Daha önce birçok kez tutuklanan Wine'ın, Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin 36 yıllık iktidarından sonra emekliye ayrılması için ısrarlı çağrıların arasında güçlü bir aday olarak öne çıktığı belirtiliyor.
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