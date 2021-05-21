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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- Uçuş sırasında roketin fırlatılmasına tanık oldular

- Uçuş sırasında roketin fırlatılmasına tanık oldular

yolcu tarafından kaydedilen görüntü

Kamera Cep Telefonu 

-roketin havada ilerlediği anlar
-detay

( FLORIDA ) FLORIDA

- ABD'de New York-Cancun seferini yapan uçaktaki yolcular binlerce metrelerce yükseklikteyken Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssünden Atlas V roketinin fırlatıldığı anlara tanık oldu. ABD'de nadir görülebilecek bir olaya rastlandı. Meksika'nın Cancun kentine gitmek üzere New York'tan havalanan uçakta bulunan yolcular binlerce metre yükseklikteyken, havacılık ve uzay mühendisliği şirketi United Launch Alliance (ULA) tarafından Florida eyaletindeki Cape Canaveral'dan Atlas V roketinin fırlatıldığı anlara tanık oldu. Yolculardan Andy Lin o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.
Lin, pilotun roketi görmeden yaklaşık 4 dakika önce yolcuların fırlatma işlemini görebilme ihtimali olduğunu duyurduğunu söyledi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüde roket net bir şekilde görülebiliyor.
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