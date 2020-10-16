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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Uçurtmalar Karabağ için havalandı: Gökyüzü Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile şenlendi

Uçurtmalar Karabağ için havalandı: Gökyüzü Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile şenlendi

Çocuklar uçurta uçururken DRONE görüntüsü

Gökyüzü Şili Cep Telefonu 

-yerden hazırlanırken detay
-uçururken detay
-Muhtar Hasan Kaya röportaj
-çocuklar röportaj
-detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi sakinleri Azerbaycan'a destek için toplandı. Türkiye ve Azerbaycan bayraklı uçurtmalar uçuran vatandaşlar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. İlkadım ilçesi Batıpark tören alanında çoğunluğu çocuklardan oluşan 40 kişilik grup uçurdukları uçurtmalar ile Azerbaycan'a destek verdi. Gökyüzü Azerbaycan ve Türk bayraklı uçurtmalar ile süslenirken vatandaşlar ise bu anları cep telefonu ile kaydetti.
Böyle bir etkinlik yapmaktan gurur duyduklarını söyleyen Cedit Mahallesi Muhtarı Hasan Kaya, "Mahalle sakinlerimizle beraber kanımızın son damlasına kadar Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Bizlerden sonra gelecek evlatlarımızın da bu bayraklara sahip çıkmasını istiyoruz. Bizim atalarımız, dedelerimiz bizlere bayrak sevgisini gösterdi. Biz de bizden sonran gelecek nesillere gösteriyoruz. Karabağ Azerbaycan'ındır. Kullandığımız bayrakta hilal var. Azerbaycan ve Türkiye kardeştir. Her zaman onların yanındayız. 40 tane uçurtmamız var. 20 tanesi Azerbaycan, 20 tanesi Türk bayrağıdır" dedi.
Çocuklar ise eğlenceli bir etkinlik olduğunu ve Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyledi.


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