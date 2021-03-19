Uçakta kalp krizi geçiren bebek yolcunun hayatını AK Parti milletvekili kurtardı



- Bişkek-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait yolcu uçağında kalp krizi geçiren bebek yolcunun hayatını uçakta bulunan Ak Parti Karaman Milletvekili Doktor Recep Şeker kurtardı.Edinilen bilgiye göre, THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan TK-347 sefer sayılı, TC-LSA kuyruk tescilli uçağı Türkiye Hava Sahası üzerindeyken uçakta bulunan bir bebek yolcunun kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren bebeği kabin ekibi uçakta bulunan AK Parti Karaman Milletvekili Doktor Recep Şeker‘e getirerek yardım istedi. Kalp krizi geçiren bebek yolcuya müdahale ederek hayatını kurtaran AK Parti Karaman Milletvekili Doktor Recep Şeker, yaşadıklarını gazetecilere anlattı.“Bir baktım kucağımda bir bebek var”Ankara’ya yarım saatlik bir mesafede iken hosteslerin kucağına bir bebek bıraktığını söyleyen Dr. Recep Şeker, ”Uçakta bir bayan rahatsızlandı ilk önce ona bakarken, başka bir hasta daha vardı ona da müdahale ettik. Uçuşun başındaydı ondan sonra aşağı yukarı Ankara'ya yarım saatlik mesafedeyken havada doktor olduğumu hosteslerde öğrendiler tam o anda biraz sersemlik de vardı. Baktım kucağıma bir bebek verdiler. Bir baktım bebek morarmış, solunum yok kalp durmuş vaziyetteydi. Ondan sonra nefes borusunu açtık kalp masajı solunum nefes yoluyla ilgili solunum masajı derken bebek kendine geldi. Acil olarak uçağın Ankara'ya inmesi gerekiyordu bunlar ikiz bebekti. Türkçe ve İngilizce bilmiyordu aile, hostes arkadaşlar getirince ne olduğunu anlayamadım. Uçaktan inerken ambulansla teslim ettik. Bebeğim durumu iyiydi” dedi.





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