Tuzla’da ihtiyaç fazlası kıyafetler ihtiyaç sahibi aileler ile buluşuyor

- Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, vatandaşların getirdiği ihtiyaç fazlası kıyafetleri, ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturuyor. Yapılan araştırmalar ile ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen aileler, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’na gelerek ihtiyaç duyduğu kıyafetleri alabiliyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, ”Evde fazla olan ürünlerimizi lütfen gönül elleri çarşımıza getirelim ve buraya hibe edelim. Bir başkasının açığını kapatmış olalım” Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, vatandaşların getirdiği ihtiyaç fazlası kıyafetleri, ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturmaya devam ediyor. Görevliler, evinde kullanmadığı kıyafet, ayakkabı gibi ihtiyaç fazlası kıyafetleri Gönül Elleri Çarşısı’na getiren vatandaşlardan form doldurarak teslim alıyor. Teslim alınan ürünler, önce kontrolden geçiyor. Kullanılmayacak olan ürünler geri dönüşüme kazandırılırken, kullanılacak durumda olanları ise yıkanıyor. Yıkanan ürünler ütülenip kategorilerine göre ayıklanarak barkod ve poşetleme yapılıyor. Teslim edilmeye hazır olan ürünler ise Gönül Elleri Çarşısı’nın ikinci katında bulunan mağazasında sergileniyor. Gönül Elleri Çarşısı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar mağazaya gelerek ihtiyacı kadar ürünü alıyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı,” Biz bu giyim yardımını evleri ziyaret ettiğimiz gönüllülerimiz ile karar veriyoruz. Evin bizzat gidip görülmesi gerekiyor. Çocukların, evin genel halini ve eve giren gelirin hepsinin tespit edilmiş olması gerekiyor” dedi.

“Evde fazla olan ürünlerimizi lütfen buraya getirelim ve hibe edelim” . Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ,” Gönül Elleri Çarşısı’nın bir yardım eli de giyim yardımı. Tabi, bu yardımı biz halkımız sayesinde yapıyoruz. Bize yapılan bağışlar, ikinci el hediye edilen ürünleri biz ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile buluşturuyoruz. Dolayısıyla sizin evde sıkıldığınız, evinizde fazla bulduğunuz her ürün, bir başkasına neşe kaynağı olabiliyor. Umut kaynağı olabiliyor. O bakımdan, ikinci el ürünlerimizi biz burada kabul ediyoruz ve onları yıkayıp, ütüleyip, paketleyip bir çocuğa bir yetime bir çocuğa, bir engelliye veya aileye sunabiliyoruz. Kendi zevklerine ve ihtiyaçları göre kendiler buradan giyinip alabiliyorlar. Bu bakımdan evde fazla olan ürünlerimizi lütfen Gönül Elleri Çarşımıza getirelim ve buraya hibe edelim. Bir başkasının açığını kapatmış olalım” dedi “Gerçekten ihtiyaç sahibi olması gerekiyor” Kıyafet yardımı yapılan ailelerin gerçekten ihtiyaç sahibi olmaları gerektiğini belirten Dr. Fatma Yazıcı, ”Biz bu giyim yardımını evleri ziyaret ettiğimiz gönüllülerimiz ile karar veriyoruz. Evin bizzat gidip görülmesi gerekiyor. Çocukların, evin genel halini ve eve giren gelirin hepsinin tespit edilmiş olması gerekiyor. Bu bakımdan biz de bu yardımı ancak gönüllülerimizi kararı ile ev ziyaretleri sonucunda veriyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olması gerekiyor” dedi.

“Bir kişiyi mutlu edebilirsek ne mutlu bize” Babasının vefatı üzerine kıyafetlerini Gönül Elleri Çarşısı’na bağışlayan Ceyhun Özkaynak, ”Montlar, pantolonlar, eşofmanlar, ayakkabılar her şeyi getirdik. Babam vefat etti benim. Onun kullandığı eşyaların hepsini getirdim buraya bağışladım. Bir kişiye bir nebze olsun yardımcı olabilirsek ne mutlu bize” dedi.

Gönül Elleri Çarşısı’na ikinci el kıyafet bağışında bulunan Can Doğan, ”Gönül Elleri Çarşısı’na ihtiyacı olanlar için kullanmadığım eşyalarımı getirdim. Arkadaşlara şimdi teslim ettim. Bu bağış için Gönül Elleri Çarşısı’nı tercih etmemin sebebi gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ettiklerini görüyorum. Takip ediyorum. O yüzden buraya getirmeyi uygun gördüm” dedi.





