Tuzla’da 2020 yılında 945 kez İhtiyaç sahibi vatandaşın evi temizlenerek dezenfekte edildi

--Ev temizliğinden detaylar

--Sokak yıkamadan detaylar

--İbadethanelerin temizliğinden detaylar

--Tren alt geçitti temizliği detaylar



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Tuzla Belediyesi temizlik ekipleri, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yaptığı çalışmalarla 2020 yılında 945 kez yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerini temizleyerek bulaş zincirini kırdı ve vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi. Ayrıca ibadethaneler, sokaklar, caddeler başta olmak üzere, vatandaşların toplu kullandığı alanlar temizlenerek dezenfekte edildi. Tuzla Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde 2020 yılı içerisinde sokaklar başta olmak üzere, vatandaşların toplu kullandığı alanlar, ibadethaneler ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini temizleyerek fark oluşturdu. Tuzla belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla 947 kez bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliğine gidilerek hem Koronavirüs salgınına karşı bulaş zincirini kırıldı hem de vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi. Belediye temizlik ekipleri süpürme araçlarının giremediği sokakları elle temizleyerek 2020 yılında toplam 43 bin 680 kilometrelik süpürme gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklarda süpürme araçları ile yapılan çalışmalarda ise toplam 81 bin 744 kilometre sokakta süpürme işlemi yapıldı. Ayrıca süpürülen sokakların birçoğu yine ekipler tarafından yıkandı. Koronavirüs salgını nedeniyle özel ilaçlarla 19 bin 453 kilometrelik yıkama gerçekleştirildi.

İlçe genelinde her sokakta bulunan yer altı ve yer üstü konteynerler de temizlendi. Salgınının önüne geçilmesi için toplam 21 bin 449 kez konteynerlerin temas noktaları temizlendi. İbadethaneler de yoğun temizlik Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm ibadethaneler titizlikle temizlendi. Vatandaşların ibadet etmek için sık sık uğradığı ibadethaneler de 2020 yılında yapılan çalışmalar ile toplam 634 bin 770 metrekarelik alan temizlendi. Yapılan çalışmalar ile Mobil Araç Üstü Halı Yıkama Aracı ile toplam 47 bin 20 metrekare ve Kuru Köpük Sistemi ile 47 bin 20 metrekarelik halı temizliği ve dezenfektesi edildi. İhtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç ev temizliği Tuzla Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliği, içerisinde bulunulan pandemi dönemi nedeniyle daha da sıkılaştırıldı. Tuzla Belediyesi’ne bağlı ekipler, 947 kez bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliğine giderek hem Koronavirüs salgınına karşı bulaş zincirini kırdı hem de vatandaşların ihtiyaçlarını giderdi. Bu evlerde yapılan çalışmalar ile 3 bin metrekarelik halı temizliği ve dezenfektesi yapıldı. Ayrıca yapılan çalışmalar ile ilçe genelinde bulunan 3 adet tren alt geçitlerinin her ay düzenli olarak dezenfektesi yapıldı. (MB-



