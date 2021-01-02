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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tuzla Belediyesi 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Tuzla Belediyesi 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

mama noktalarının temizlenmesi

Köpek Yasaklar Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-su ve mama konulması
-kedi evlerine mama ve su konulması
-su ve mama dağıtan personel ile röp.

( İSTANBUL )- Tuzla’da sokak hayvanları unutulmadı İSTANBUL

- Tuzla Belediyesi, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklarda yaşayan minik dostların yiyecek ve içecek bulmakta zorlanmaması için ilçe genelinde mama ve su dağıtımı yapıyor. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’da başlayan ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’da bitecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Tuzla Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan ve şehrin güzelliğine güzellik katan minik dostların yiyecek ve içecek bulmakta zorlanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yılın her günü yapılan mama ve su dağıtımı, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında daha sıkı yapılıyor. Bu kapsamda Tuzla’da bulunan mama ve su kapları günün her saati doldurulurken, kedi ve köpek evlerinin temizliği de yapılıyor. Ayrıca Tuzla Sahili’nde bulunan deniz manzaraları tripleks kedi evlerinin temizlik ve bakımları da yapılıyor. “Çalışmalarımız sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor” Kedi ve köpek evlerine mama ve su bırakan Güven Burak Haydar, ”Sokak hayvanlarını besleme görevindeyim. Günlük olarak çalışmalarımız mahalle mahalle değişiyor. Bir gün Postane Mahallesi, Evliya Çelebi Mahallesi, Yayla ve İstasyon Mahalleleri, bir gün diğer mahalleler de besleme yapıyoruz. Beslemelerimizden sadece kedi ve köpekler değil, kuşlar da faydalanıyor. Mama ve su koyduğumuz kapların temizliklerini yapıyoruz her gün. Sokağa çıkma yasaklarında da hizmetimiz sürmektedir. Düzenli olarak kontrollerini yaparak her zaman temiz su içmelerini sağlıyoruz” dedi.

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