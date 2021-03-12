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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı mest etti

Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı mest etti

Havadan görüntü

Gine Irak 

-Vapur
-Detay

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan manzara vatandaşları adeta mest ederken, eşsiz güzellik havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı’nın masmavi suyu turkuaz rengine büründü. Turkuaza bürünen İstanbul Boğazı görenleri kendine hayran bıraktı. Boğazdaki renk değişimi İstanbulluları şaşırttı. Kartpostallık görüntüler oluşturan boğaz havadan drone ile görüntülendi. (ZA-
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