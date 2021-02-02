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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası açılmak için gün sayıyor

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası açılmak için gün sayıyor

Rami kışlası havadan drone

Restorasyon Alışveriş Kütüphane Ziyaretçiler Kışla 

-Çalışmalar detay
-Duvarları detay

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE)- Kışlanın son hali havadan drone ile görüntülendi İSTANBUL

- Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak 250 yıllık geçmişe sahip Rami Kışlası'nda son durum havadan görüntülendi. Kışlada çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanarak açılması bekleniyor. Eyüpsultan’daki tarihi Rami Kışlası'nda restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Rami Kışlası'nda çalışmalar havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen yapının Rami Kışlası Caddesi'ne bakan kısmında kaba inşaatın bittiği görülüyor. İnşaat alanından toplanan molozlar iş makineleri tarafından daha küçük hale getirilerek kamyonlara yüklenerek dışarı taşınıyor. Sultan III. Mustafa devrinde yapılan tarihi Rami Kışlası tamamlandığında 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak. 'Rami Kitap ve Kültür Vadisi' adını taşıyacak mekanın ilk safhada 7 milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak. 250 senelik geçmişi var Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır alanı olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak. 250 senelik geçmişi olan Rami Topçu Kışlası'nın arşivlerdeki adı 'Rami Çiftliği Kışlası'. Yapı, II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi. 1960'lı yıllarda ordunun terk ettiği kışla uzun zaman bakımsız kaldı. 80'li yıllarda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredildi. (EG- MB-
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