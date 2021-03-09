Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Türkiye ile Özbekistan arasında 2022-2023 İşbirliği Programı ve Tercüme Mutabakatı imzalandı

- Türkiye ile Özbekistan arasında 2022-2023 İşbirliği Programı ve Tercüme Mutabakatı imzalandı

anlaşmaların imzalanması

İmza Töreni 

-detay

( TAŞKENT ) TAŞKENT

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan ziyareti kapsamında Türkiye ile Özbekistan arasında hazırlanan 2022-2023 İşbirliği Programı ve Tercüme Mutabakatına imza attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'daki temasları kapsamında Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısına katıldı.
Toplantının ardından Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Dışişleri Bakanlığı arasında 2022-2023 yıllarını kapsayan İşbirliği Programı ve Tercüme İşbirliği Mutabakat Zaptı belgelerinin imza törenine geçildi. Bu kapsamda Türkiye ile Özbekistan arasında hazırlanan anlaşmalar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Abdulaziz Kamilov tarafından imzalandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı