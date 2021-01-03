Türkiye aşığı Rus turistin deniz keyfi, diğer turistleri bile kıskandırdı

-Sahilde uzanan turistler detay

-Rus turistin ailesiyle sahile gelişi

-Çocuklarından ve eşinden detay

-Rus turistten detay

-Denize girmesi

-Denizde eğlenmesi

-Eşinin cep telefonuyla Rita Turapina'yi çekmesi

-Rita Turapina röp.

-Detaylar



( ANTALYA -ÖZEL)- Binlerce takipçisinin bulunduğu sosyal medyada yaşadığı eğlenceyi paylaşıp Antalya’nın güzelliklerini tanıtıyor- Rus turist Rita Turapina: “Bana şuan yaz ayı gibi geliyor”- “Polisler arkadaşımız oldu. Türk insanı çok pozitif ve onları çok seviyorum” ANTALYA



- Antalya’da kısıtlamadan muaf tutulan turistler, yeni yılda dünyaca ünlü sahile gelip deniz keyfi yapmayı sürdürüyor. Kısıtlama dışı bırakılmalarından dolayı oldukça mutlu oldukları gözlenen turistlerden Rita Turapina, “Polisler arkadaşımız oldu. Buranın insanlarını çok seviyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığının korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de uygulamaya soktuğu yılbaşı genelgesindeki sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, kısıtlamadan muaf tutulan turistler, Antalya’da dünyaca ünlü sahile gelip yeni yılı denize girerek karşıladı. Kentte hafta sonu hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçülürken, turistler güzel havayı sahilde değerlendirmek istedi. Birçok yabancı turist sahilde, güzel havanın tadını çıkardı, Antalya aşığı 36 yaşındaki Rus turist Rita Turapina’nın deniz keyfi sahildekileri kıskandırdı. 2 aydır Türkiye’de tatil yapan Turapina, eşi Vadim Turapin, 8 yaşındaki oğlu Rdislav ve 1 yaşındaki kızı İsabella il her gün sahile gelerek deniz keyfi yapıyor. O anları ise cep telefonuyla ailesine kaydettiren Turapina, binlerce takipçisinin bulunduğu sosyal medyadan görüntüleri paylaşıp, hem yaşadığı eğlenceyi hem de Antalya’nın güzelliklerini tanıtmaya çalışıyor.“Türk insanı çok pozitif”Antalya’nın çok güzel bir yer olduğunu ve farklı insanlarla tanışmayı çok sevdiğini dile getiren Turapina, “Polisler arkadaşımız oldu. Türk insanı çok pozitif. Bu yüzden onları çok seviyorum. İki aydır ailemle buradayız. Eşim ve çocuklarım yüzmüyor ama ben her sabah burada yüzüyorum. Su çok güzel ve soğuk değil. Şuanda bana yaz ayları gibi geliyor” dedi.





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