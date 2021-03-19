'Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi'nde Balkan ülkelerinden 17 eğitmen adayı sertifikalarını aldı

-Başkanın konuşması

-Sertifika dağıtımı

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi' programı kapsamında eğitim alan Balkan ülkelerinden 17 eğitmen adayı sertifikalarına kavuştu.Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Kemankeş Projesi kapsamında 19 Mayıs tarihinde Makedonya'nın Üsküp şehrinde Uluslararası Balkan Kupası düzenlenecek. Uluslararası Balkan Kupası'nda yarışacak sporcuları eğitmek üzere 6 Balkan ülkesinden (Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kosova) 17 sporcu, eğitim almak üzere 14 Mart'ta İstanbul'a geldi. 'Türk Okçuluğu Eğitmen Eğitimi' projesiyle Balkan sporcular Okçular Vakfı'nda eğitimini tamamladı. 17 sporcu bugün düzenlenen törenle sertifikalarını Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan'ın ellerinden aldı."Bugünün kıymeti özellikle 1 yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan salgından sonra tamamladığımız ilk sertifika programı olması"Verilen sertifikalarla birlikte ilk etapta 7 Balkan ülkesinde Türk okçuluk kurslarının başlayacağını dile getiren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, "Kemankeş Projesi'nin birçok sac ayağı var. Bunlardan bir tanesi dünyanın her tarafında Türk okçuluğunu tanıtabilmek ve Türk okçuluk kursları açabilmek için ilgili ülkelerden getirdiğimiz eğitmenler. Bugünün kıymeti özellikle 1 yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan salgından sonra tamamladığımız ilk sertifika programı olması. Balkanlar'da bulunan 7 ülkeden getirdiğimiz eğiticileri, Okçular Vakfı bu mekanda eğittiler. Bugün sertifikalarını alarak ülkelerine dönecekler. Böylelikle ilk etapta 7 Balkan ülkesinde Türk okçuluk kursları başlayacak. Bu süreç içerisinde sadece eğitmenleri eğitmedik, aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinde Okçular Vakfı ile birlikte sergiler açtık. Bu ilişkiler geliştikçe de Türkiye'nin dünyaya farklı açılardan tanıtılması mümkün" diye konuştu.





loading...