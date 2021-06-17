- Türk Kızılay'ından 'Filistin' yararına yardım etkinliği



- Türk Kızılay Altındağ Şubesi ve Muradiye Kültür Vakfı işbirliği ile 'Filistin' yararına bir yardım etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Altındağ Şubesi ve Muradiye Kültür Vakfı işbirliği ile 'Filistin' yararına Ulus Hacı Bayram semti Şeyh İzzetttin Türbesi yanında bulunan Türk Kızılayı Altındağ Şubesi'nde yardım etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılayı ve Muradiye Kültür Vakfı'ndan yetkililerin katıldığı açılışını yaptığı etkinliğin gelirinin "Filistin yararına" kullanılacağı bildirildi.

(BC -

