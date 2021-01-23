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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Türk Kızılay ekipleri Ankara’da soğuk havada nöbet tutan ekiplere çorba ikramında bulundu

Türk Kızılay ekipleri Ankara’da soğuk havada nöbet tutan ekiplere çorba ikramında bulundu

Çorba dağıtımından

Polis Başkent Polis Ekipleri 

-genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Türk Kızılay Ankara Şubesi gönüllüleri, soğukta nöbet tutan ekiplere çorba dağıtımı yaptı. Türk Kızılay Gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması kapsamında Ankara’nın çeşitli noktalarında nöbet tutan polis ekiplerine sıcak çay ve çorba ikramında bulundu. Genç Kızılay Ankara Teşkilat Başkan Yardımcısı Yusuf Akkor, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ve görevlilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.
Akkor açıklamasında, Türk Kızılay Ankara Şubesi koordinesinde Ulucanlar Aşevinde hazırlanan yemekleri başkentin belirli noktalarındaki görevli polislere dağıttıklarını belirtti.
Türk Kızılay gönüllüsü Mustafa Miran Bozdağ da kısıtlamalar devam ettiği sürece çorbaları bitene kadar faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.


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