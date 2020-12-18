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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Afganistan’da basın toplantısı düzenledi

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Afganistan’da basın toplantısı düzenledi

- TİKA Afganistan Koordinatörü Zühtü Çal röportaj

Basın Toplantısı Toplantı 

-- TİKA Afganistan basın toplantısından görüntüler

( KABİL ) KABİL

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan’da basın toplantısı düzenledi.
TİKA Afganistan Koordinatörü Zühtü Çal, TİKA’nın faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirtti.
Uluslararası birçok projeye imza atan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan’ın Kabil kentinde yer alan Kabil Serina otelinde basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında konuşma yapan TİKA Afganistan Koordinatörü Zühtü Çal, Afganistan’da faaliyet gösteren TİKA’yı genel hatları ile tanıtmak ve gerçekleştirilen faaliyetleri basın ile paylaşarak daha geniş kitlelere yaymak istediklerini belirtti.
Konuşmasında TİKA’nın 2020 yılında gerçekleştirdiği projelere de değinen Zühtü Çal, 2021 yılında yapılması planlanan projelerden de bahsetti.
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