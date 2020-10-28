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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Türk Hava Yolları’ndan 29 Ekim için anlamlı film: “Yarın Yeniden”

Türk Hava Yolları’ndan 29 Ekim için anlamlı film: “Yarın Yeniden”

Yarın yeniden filmi görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Lyon Gökyüzü 


- Türk Hava Yolları, Cumhuriyetin 97. Yıldönümünde anlamlı bir filme imza attı. 29 Ekim’den bir gün önce yayınlanan filmde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 28 Ekim 1923’te söylediği “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözüne vurgu yapıldı. 23 Nisan’ın 100. Yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açan, hatır biletlerini oluşturarak yaklaşık 10 milyon yolcu ile 19 Mayıs’ta TK1919 uçuşu ile Samsun’a ‘Dünyada en çok yolcuyla saygı uçuşunu’ gerçekleştiren Türk Hava Yolları, şimdi de Cumhuriyetin 97. Yıldönümünde anlamlı bir filme imza attı. “Yarın” teması ile hazırlanan ve 29 Ekim’den bir gün önce yayınlanan filmde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 28 Ekim 1923’te söylediği “Efendiler, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” sözüne vurgu yapıldı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “29 Ekim 1923 günü temelleri atılan Cumhuriyetimizin 97’nci yılını gururla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizden 10 yıl sonra kurulan markamız da bayrağımızı göklerde dalgalandırma görevini layıkıyla yerine getiriyor. Filmimizde de vurguladığımız gibi yarın da hep birlikte bayrağımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.
(FY- MB-
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