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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Turizm kenti Kuşadası'nda plajlar misafirlerini bekliyor

Turizm kenti Kuşadası'nda plajlar misafirlerini bekliyor

Röportajlar

İsaf Lyon Yabancı Turist Ziyaretçiler 

-Kuşadası plajlarından genel görüntü

( AYDIN -TOPLU) AYDIN

- Kuşadası Belediyesi, normalleşme süreci öncesi plajlarda tatilcilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda denizin keyfini çıkarması için hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, “Plajlarımız yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı misafirlerimize korona virüs tedbirlerine uygun olarak hizmet verecek” dedi.
Sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası’nda plajlar, normalleşme sürecine hazır hale getirildi.
Bu kapsamda Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekle Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri plajlardaki kumları özel bir makine yardımıyla eleyip, yabancı cisimlerden arındırdı. Ardından denizdeki yosunları toplayan ekipler, soyunma kabinleri ile duş ve tuvaletlerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Halk Plajı ile Güvercinada Plajı, Kuştur Halk Plajı, Secret Beach, Green Beach ve Sevgi Plajı’nda şezlong ve şemsiyeler, sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1,5 metre arayla yeniden yerleştirildi. Ayrıca plajların giriş ve çıkış noktalarına ziyaretçilerin uyması gereken korona virüs tedbirlerinin yazılı olduğu uyarı levhaları konuldu. Şezlonglardan, yürüyüş yollarına kadar alınan üst seviyede tedbirler sayesinde Kuşadası’na gelen turistler deniz, güneş ve kumun keyfini doyasıya çıkarabilecek.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizi güvenli turizmin merkezi haline getirmek için normalleşme süreci öncesinde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kapsamda gerekli tedbirleri aldığımız plajlarımız da yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerimize korona virüs tedbirlerine uygun olarak hizmet verecek” diye konuştu.

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