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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tüp patlaması sonucu çıkan yangında hasar tespit çalışması başlatıldı

Tüp patlaması sonucu çıkan yangında hasar tespit çalışması başlatıldı

Yanan iş yerinde inceleme yapan polis ekipleri

Tüp Patlaması Kuruyemiş Olay Yeri İnceleme Hasar Tespit Polis Ekipleri 

-Esnafların çalışmaları izlemesi
-Ortaya çıkan hasar, yanan malzemeler
-Esnaflarla röp.
-Arşiv görüntüler

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta bir kuruyemiş dükkanından tüp patlaması sonucu çıkan yangında 7 işyerinde meydana gelen hasarın tespiti için çalışma başlatıldı. Gazi Osman Paşa Bulvarı Taşhan karşısında bulunan bir kuruyemiş dükkanında gece saatlerinde çıkan yangında 7 dükkanın 4’ünde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kuruyemiş, hırdavat ve ambalaj malzemesi satan işyerleri tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Günün ağarması ile birlikte olay yeri inceleme ekipleri yanan işyerlerinde inceleme yaptı. Meydan Çarşısının esnafı polis ekiplerinin çalışmalarını üzgün gözlere izledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor Yangının çıktığı işyerinin sahibi Mehmet Duran, zararının büyük olduğunu belirterek, “Yangının neden çıktığını bilmiyoruz, kimseden şüphelenmiyoruz. İnşallah yapılacak çalışmalar neticesinde yangının sebebini bizlerde öğreneceğiz” dedi.
Kuruyemişçi esnafı Bayram Ali Kahraman ise yangının çıkış nedeninin yapılacak araştırmanın ardından ortaya çıkacağını ifade ederek, “Zararla ilgili şuan bir şey diyemeyiz. Bizim derdimiz devletten para almak değil. Kendi malımızı biran önce kurtarıp, dükkanımızı açarak bu sıkıntılı süreç içerisinde işimize dönebiliriz onun derdindeyiz. Kundaklama gibi bir şey düşünmüyoruz. Çünkü bizim en büyük düşmanımız içimizdeki nefsimiz. Şüphelendiğimiz kimse yok” diye konuştu.
Ahşap tek katlı iş yerleri yandı Yangın; Meydan Çarşısında bulunan tek katlı ahşap işyerleri gece saatlerinde meydana geldi. Kuruyemişçide bulunan tüplerin patlaması ve iş yerlerinin bir birine bitişik olması nedeni ile yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında 4 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, 3 işyerinde de maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ve zararın tespiti için çalışma başlattı.
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