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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Tunceli'de taksiyle çarpışan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Tunceli'de taksiyle çarpışan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

- Kaza yeri - Hastaneye gelen ambulanslar - Hasta önünde bekleyen yaralı yakınlarıTUNCELİ (AA) - Tunceli 'de taksiyle çarpışarak şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.Muzaffer Yazar'ın kullandığı 06 BTM 631 plakalı otomobil, Tunceli - Hozat kara yolu Esenyurt mezrası mevkisinde Şahin Ulak idaresindeki 62 T 044 plakalı taksiyle çarpıştı.Daha sonra şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma Bild 

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