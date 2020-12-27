Tüfekle vurulan kuğu tedavi altına alındı

-kuğunun ekiplerce alınması



( BARTIN ) BARTIN



- Bartın’da tüfekle vurulan yaralı kuğu tedavi edilerek doğal ortamına salınacak. Edinilen bilgilere göre Bartın’ın Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyünde meydana gelen olayda sahil kıyısındaki kuğuya kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca ateş edildi. Ayaklarından yaralanan kuğu çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden alınarak korunaklı bir bölgeye götürüldü. Yaralı kuğu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince veteriner hekime götürüldü. Kuğunun ayak bölgelerinde saçma izleri olduğu tespit edilirken tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına salınacağı öğrenildi. Öte yandan kuğuya ateş eden şahıs ya da şahısların bulunması için çalışma başlatıldı.



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