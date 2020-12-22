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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- TSK mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği timleri, Azerbaycan birliklerine eğitim veriyor

- TSK mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği timleri, Azerbaycan birliklerine eğitim veriyor

Verilen eğitimden görüntü

Eğitimli Köpek Köpek Bild 

-Mayın tarama işleminin yapılması
-Mayınların tespiti
-Mayınların temizlenmesi

( BAKÜ ) BAKÜ

- Türk Silahlı Kuvvetleri mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapan timleri, Azerbaycan’da faaliyetlerini sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri mayın temizleme ve el yapımı patlayıcı cihazlar uzmanları tarafından, bölgedeki mayınların bulunması ve imha edilmesi konusunda Azerbaycan birliklerine eğitimler verildiği bildirildi.
Tatbikatlarda, mayın ve patlayıcıların bulunduğu alanda kazıcılar bölgeyi keşfe çıktıktan sonra özel ekipmanlı timler eğitimli köpekler kullanarak mayın bulma ve temizleme eğitimleri alıyor. Hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki mayın temizleme çalışmalarına Türk uzmanların da katılacağı aktarıldı.
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