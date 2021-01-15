Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Trump’ın New York’taki otelinin çevresinde önlemler arttırılıyor

Trump’ın New York’taki otelinin çevresinde önlemler arttırılıyor

Otelin çevresinden görüntü

Yemin Töreni Metro İstasyonu Başkent Harekete Geç Saldırı 

-Demir bariyerler
-Detay

( NEW YORK ) NEW YORK

- ABD’de seçilmiş Başkan Joe Biden’in yemin törenin öncesi ülkenin farklı noktalarında saldırı olabileceği ihtimaline karşı Donald Trump’ın New York’taki otelinin çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskının ardından ülke genelinde gerginlik devam ediyor. Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine sayılı günler kala başta başkent Washington DC olmak üzere farklı kentlerde de güvenlik seviyesi arttırıldı. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde bulunan yollar ve başkentteki 13 metro istasyonu 16-23 Ocak tarihleri arasında kapatılırken, yetkililer New York’ta da harekete geçti. Trump’ın Central Park yakınlarında bulunan otelinde alarma geçildi. Otelin çevresine saldırı ihtimaline karşı demirli bariyerler yerleştirildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı