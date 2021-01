Trump’ın New York’taki otelinin çevresinde önlemler arttırılıyor

-Demir bariyerler

-Detay



( NEW YORK ) NEW YORK



- ABD’de seçilmiş Başkan Joe Biden’in yemin törenin öncesi ülkenin farklı noktalarında saldırı olabileceği ihtimaline karşı Donald Trump’ın New York’taki otelinin çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. ABD’de 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskının ardından ülke genelinde gerginlik devam ediyor. Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine sayılı günler kala başta başkent Washington DC olmak üzere farklı kentlerde de güvenlik seviyesi arttırıldı. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde bulunan yollar ve başkentteki 13 metro istasyonu 16-23 Ocak tarihleri arasında kapatılırken, yetkililer New York’ta da harekete geçti. Trump’ın Central Park yakınlarında bulunan otelinde alarma geçildi. Otelin çevresine saldırı ihtimaline karşı demirli bariyerler yerleştirildi.



loading...