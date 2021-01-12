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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Trump: “25. değişiklik benim için ‘sıfır risk’ teşkil ediyor, ancak Joe Biden ve Biden yönetimine musallat olacak”

- Trump: “25. değişiklik benim için ‘sıfır risk’ teşkil ediyor, ancak Joe Biden ve Biden yönetimine musallat olacak”

-Trump’ın konuşması

( TEKSAS ) TEKSAS

Sosyal Medya Acımasız İsyan Saldırı 


- ABD Başkanı Donald Trump Teksas’ta yaptığı konuşmada, Demokratların kendisini görevden almak istemesine değinerek, “25. değişiklik benim için ‘sıfır risk’ teşkil ediyor, ancak Joe Biden ve Biden yönetimine musallat olacak” dedi.
ABD’de Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak’ta Kongre’yi basması ile başlayan siyası kriz devam ederken, Trump’tan bugün peş peşe açıklamalar geldi. Başkan Trump Teksas’ta yaptığı konuşmada, Demokratların kendisini görevden almak için 25. ek maddeye başvurma çabalarından veya görevden alma girişimlerini başlatmalarından endişelenmediğini belirterek, “25. değişiklik benim için ‘sıfır risk’ teşkil ediyor, ancak Joe Biden ve Biden yönetimine musallat olacak. Ne dilediğinize dikkat edin" dedi.
"İsyan değil hukukun üstünlüğüne inanıyoruz" Trump konuşmasının devamında, 5 kişinin hayatını kaybettiği kanlı Kongre baskınına değinerek, "İsyan değil hukukun üstünlüğüne inanıyoruz" sözleri ile kınadı. Başkan Trump ayrıca, sosyal medyada susturulmasına atıfta bulunarak, “İfade özgürlüğü daha önce hiç görülmemiş bir şekilde saldırı altında” dedi.
Başkan Trump, "Suçlama aldatmacası, ülkemiz tarihindeki en büyük ve en acımasız cadı avının bir devamıdır ve ABD için çok tehlikeli olan muazzam öfkeye, bölünmeye ve acıya neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.
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