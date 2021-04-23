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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Tribünden atlayarak koşuya katılan köpek yarışmayı birincilikle bitirdi

- Tribünden atlayarak koşuya katılan köpek yarışmayı birincilikle bitirdi

KÖPEĞİN PİSTE DOĞRU KOŞMASI

Yarış Köpek Lise Öğrenci Öğrenciler Irak 

-KÖPEĞİN KOŞUYA DAHİL OLMASI
-KÖPEĞİN YARIŞMAYI ÖNDE GÖTÜREN ÖĞRENCİYİ GEÇMESİ

( SALT LAKE CITY ) SALT LAKE CITY

- ABD'nin Utah eyaletinde bir lise öğrencilerinin katıldığı atletizm yarışmasına tribünden atlayarak dahil olan köpek, zafere doğru ilerleyen sporcuyu geçerek yarışın kazananı oldu. ABD'nin Utah eyaletinde lise öğrencilerinin katılımı ile düzenlenen atletizm yarışması eğlenceli anlara sahne oldu. Tribünlerden atlayan bir köpek, sporcuların koşusu sırasında piste girerek yarışa dahil oldu. Koşuların arasında hızla ilerleyen sevimli köpek, yarışmayı önde götüren sporcuyu geride bıraktı. Koşunun son ayağında piste giren köpek, yarışın galibi olurken, hem sporculara hem de izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
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