Trans birey olduğu iddia edilen kişiye sokak ortasında öldüresiye dayak

--Yerde yatan kadının darp edildiği anlar

--Vatandaşın tepki göstermesi

--Şahsın olay yerinden uzaklaşması

--Uzaktan yakalanma görüntüsü



( ANTALYA ) ANTALYA



- Kumluca’da trans birey olduğu öne sürülen kişiyi sokak ortasında öldüresiye dövüp kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise çevredekilerin cep telefonun saniye saniye yansıdı. Geçtiğimiz gün meydana geldiği belirtilen olayda, trans birey olduğu iddia edilen M.A. ile R. K. iddiaya göre tartıştı. Sokak ortasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve R. K., M. A.'yı yere yatırarak darp etmeye başladı.

Kıskançlık yüzünden çıktığı iddia edilen kavga, çevrede oturan vatandaşların cep telefonuna çektiği görüntüler ile ortaya çıktı. R.K çevredekilerin kendisine tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, R.K.’yı yakalayıp gözaltına aldı. "Olay anı cep telefonu kamerasında" Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, R.K.'nin yerdeki M.A.'yı yumruklayarak bağırdığı yer alırken, görüntüleri çeken vatandaşın 'Öldürdü. Niye kurtarmıyorlar' sözleri dikkat çekti. Olayı gören vatandaşların R.K.’ya tepki göstermesi sonrası da şahsın kaçması görüntülere yansıdı.



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