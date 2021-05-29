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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Traktörün römorku çıktı, ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Traktörün römorku çıktı, ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Güvenlik kamerası görüntüleri

( MANİSA ) MANİSA

Bild Kamera Trol 


- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaldırımda oturan bir vatandaş, traktörden ayrılarak yokuş aşağıya doğru kontrolsüzce inen römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşı teğet geçen römork, ağaca çarparak durabildi. Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki traktörden ayrılan römork caddede yokuş aşağı ilerlemeye başladı.
Bu sırada bir iş yerinin önündeki kaldırımda oturan vatandaş üzerine doğru gelen römorku fark ederek hızla kaçtı. Römork, önce vatandaşın oturduğu beton saksıyı biçti, ardından da ağaca çarparak durdu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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