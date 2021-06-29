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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Traktöre takılı zirai alete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

- Traktöre takılı zirai alete çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

kaza yeri

Hastane Cenaze Polis Merkezi Altın Polis Ekipleri 

-araç ve traktörün görüntüsü
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeyken traktörün diskine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi yaralandı Kaza Serik ilçesi Kürüş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Boğazkent mahallesi istikametinden Serik istikametine seyir halindeki Birkan G'nin kullandığı ve plakası bulunmayan traktörün arkasında bulunan diske Serik istikametinden Boğazkent mahallesi istikametine giden İsmail Gencer’in kullandığı 42 BE 046 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Gencer, traktörün arkasında takılı olan zirai aletin araç içerisine girmesi sonucu sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve ismi belirlenemeyen iki yolcu yaralı olarak Serik Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Hayatini kaybeden Gencer'in cenazesi Serik Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.Traktör sürücüsü Birkan G. İse ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MD-
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