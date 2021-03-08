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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik polisinden ilginç yöntem... Kaza yapan kişiyi bulmak için araçtakileri teker teker sürücü koltuğuna oturttu

Trafik polisinden ilginç yöntem... Kaza yapan kişiyi bulmak için araçtakileri teker teker sürücü koltuğuna oturttu

Olay yerinden görüntü

Polis Yağışlı Hava Direksiyon Lüks Otomobil 

-Polisten görüntü
-Sürücünün belirlenmesi için teker teker koltuğa oturtulma görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Sultangazi’de kiralık olduğu öğrenilen lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Aracı kimin kullandığı konusunda çelişki olması üzerine trafik ekipleri, sürücünün kim olduğunu anlamak için aracın içindeki herkesi teker teker sürücü koltuğuna oturttu. Sultangazi Atatürk Bulvarı’nda saat 13.30 sıralarında kiralık olduğu öğrenilen 34 RA 4118 plakalı lüks otomobil, yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, yoğunlaşan trafik akışını sağlamak için büyük mücadele gösterirken, aracı kimin kullandığı konusunda çelişki ortaya çıktı. Bunun üzerine trafik ekipleri tarafından aracın içerisinde olan herkes teker teker sürücü koltuğuna oturtuldu. Yapılan test ile sürücünün Muhammet Ali. S olduğu tespit edildi. Öte yandan, Muhammet Ali S.’nin göğüs ve alnında yaralanmaya bağlı izler olduğu da belirlendi. Yapılan alkol testinde sürücünün alkollü olmadığı ancak aşırı süratli olduğu öğrenildi. Kaza sonucunda büyük çapta maddi hasar gören araç daha sonra çekiciye yüklenerek olay yerinde kaldırıldı ve trafik normal akışına döndü. (Mİ-ZA-
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