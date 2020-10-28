Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşaktaki iki otomobilin çarpışma anı kamerada

Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşaktaki iki otomobilin çarpışma anı kamerada

kameralara yansıyan görüntü

( KIRIKKALE )- Sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden oldu- Trafik kazaları anbean kaydedildi KIRIKKALE

Kamera 


- Kırıkkale’de trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza KGYS kameralarınca kaydedildi. Eylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.
Kırıkkale merkez Millet Bulvarı üzerindeki Rektörlük Kavşağında meydana gelen kaza da sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi. Cadde üzerinde seyreden Volkswagen marka otomobil ile kavşaktan sola dönmek isteyen başka bir Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken sola dönmek isteyen otomobil kısa süre de olsa iki teker üstünde durarak orta refüje çarptı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kavşaktaki trafik lambalarının yanmadığı görüldü.
(KA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı