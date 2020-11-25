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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TRABZON - Kadına şiddete karşı 'Keşanlı Kadınlar Direksiyonda' etkinliği düzenlendi

TRABZON - Kadına şiddete karşı 'Keşanlı Kadınlar Direksiyonda' etkinliği düzenlendi

TRABZON - Kadına şiddete karşı "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi - Basın açıklamasının yapıldığı Atatürk Alanı - Alanda toplanan kadınlar - Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez'in basın açıklaması Trabzon 'da kadına şiddete karşı "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendiTRABZON (AA) - Trabzon 'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında, "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" sloganıyla konvoy düzenlendi.
Trabzon Barosu tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Yomra Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla etkinlik yapıldı.Fuar alanında bir araya gelen kadınlar, "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" sloganıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu. Araçlarına mor balonlar ve Trabzon 'un yöresel ürünü olan keşanı takan kadınlar, konvoy eşliğinde Atatürk Alanı'na geldi."Kadına Şiddete Dur De", "Nafakama Dokunma", "Hür Doğdum Hür Yaşarım", "Her Alanda Eşitlik" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, Ajda Pekkan tarafından seslendirilen "Sana Ne Kime Ne" şarkısını söyledi.

Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, burada yaptığı açıklamada, kadınlara karşı şiddeti, dayanışma ve mücadele ruhuyla ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için mevcut toplumsal zihniyetin değiştirilmesi gerektiğini belirten Suiçmez, şunları kaydetti:"Bunun için gerekli olan da kadına karşı bakış açısını değiştirmektir. Biz biliyoruz ki bu dünya değişecekse, kadını ve erkeğiyle yoksulluğu yenen, eşit ve demokratik bir dünya olacaksa bunlar da kadınlar tarafından sağlanacaktır. Bizde şüphe yok ama buradan kadının gücünü bilmeyenlere, kadını anlamayanlara, kadının eşitliğine inanmayanlara, toplumsal cinsiyet eşitliğinden korkanlara bir kez daha sesleniyoruz: Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan kadın - erkek eşitliğinin sağlanması, toplumsal dönüşümün sağlanması ve demokrasinin yerleşmesi mümkün değildir."

Cinsiyet Eşitliği Basın Açıklaması Sivil Toplum Kadına Şiddet Bakış Açısı 

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