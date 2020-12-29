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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemleri yenileme çalışmaları sona erdi

Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemleri yenileme çalışmaları sona erdi

Trabzon Valisi Usaoğlu'nun açıklamaları

Uzunlu Lyon Sayılar Hava Trafiği 

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( TRABZON )- Çalışmalar nedeniyle gündüz uçuşlara kapatılan Trabzon Havalimanı pisti yarın tekrar 24 saat hizmet verir hale gelecek TRABZON

- Türkiye’nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanı'nda pist aydınlatma sistemlerindeki yenileme çalışmaları sona erdi. Yarın 17.30’da tekrar 24 saat hizmet verir hale gelecek şekilde açılacak olan Trabzon Havalimanında çalışmalar 20 Ekim 2020 günü başlamıştı. Yapılan çalışmalarla havalimanı LED aydınlatmaya geçilirken Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, çalışmaların bu aşamada bittiğini test çalışmaların sürüdüğünü belirterek yarın saat 17.30 itibariyle havalimanın 24 saat hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Türkiye’nin en önemli havalimanları arasında yer alan Trabzon Havalimanında 20 Ekim tarihinde başlayan aydınlatma çalışmaları nedeniyle sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatleri arası uçuş trafiğine kapatılarak pistteki aydınlatma sistemi ve kabloları yenilenendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle yolcu sayılarının azalmasıyla aydınlatma sistemlerini yenileme kararı alan DHMİ, belirtilen sürede çalışmaları bitirdi. Çalışmaların şu aşamada bittiğini ve test çalışmaların sürdüğünü kaydeden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, pistin lambaları değişerek LED aydınlatmaya geçildiğini ifade ederek, “20 Ekim tarihinde Havalimanında başlattığımız pist aydınlatma çalışmamız şu aşamada bitti. Gelinen nokta itibariyle test çalışması devam ediyor. 2 buçuk ayı bulan bu süre zarfında tamamen Trabzon Havalimanı pistimizin aydınlatma lambaları değiştirildi ve LED aydınlatmaya geçildi. Önümüzdeki Çarşamba günü 17.30 itibariyle havalimanımız 24 saat hizmet eder durumda olacak. Şuan tamamen montajı olsun her şeyi tamamlandı. Şu an sadece test aşamasında. Yarın yani 30 Aralık 17.30 itibariyle tamamen hizmete girmiş olacak. Kapalı kaldığı günlerde çok özel bir sıkıntı yaşamadık. Bunun yanında ufak tefek aksamalar oldu. Genel olarak bir sıkıntı yaşamadık diyebiliriz.” diye konuştu.
Öte yandan 1957 yılında hava trafiğine açılan ve 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunan Trabzon Havalimanı geçtiğimiz aylarda da hava trafiğine kapatılmıştı. 23 Nisan 2020 tarihinde başlayan pist yenileme çalışmaları nedeniyle Haziran ayına kadar uçuşlara kapatılan havalimanı asfalt söküm işlemlerinin ardından yeni asfalt katlarının döküm işlemiyle hava trafiğine açılmıştı. Yaklaşık 5 ay sonra tekrar uçuşlara kapatılan havalimanını 2019 yılında iç hatlarda 3 milyon 372 bin 231, dış hatlarda ise 394 bin 917 olmak üzere toplam 3 milyon 767 bin 148 yolcu kullanmıştı. (BK-ÖS-Y)
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