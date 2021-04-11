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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Trabzon’da “Anne” diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu

Trabzon’da “Anne” diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu

Horoz'un anne diye bağırması

( TRABZON ) TRABZON

Kamera Cep Telefonu 


- Trabzon'da, 'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu. Olay Trabzon'un Ortahisar İlçesi Gölçayır Mahallesinde yaşandı. Sahibi tarafından kesilmek için kümesten alınan horoz 'Anne' diye bağırmaya başlayınca büyük bir şaşkınlık yaşandı. Yaşanan o anları kameraya alan hane halkı horozu kesmekten vazgeçti. Videoda bir kadının “Kesme onu yürüğime bir şey oldu. Öbürlerini kes o kalsın" dediği duyuldu. 'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurutulurken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (GÖK-ÖS-Y)
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